Dolaylama nedir? Dolaylama örnekleri ve kullanıldığı söz sanatları neler?

REKLAM advertisement1

Çoğu zaman bir isim ya da sıfat tamlaması kullanılarak oluşturulan dolaylama anlatımı zengin ve güçlü bir hale getirmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Peki, sözcüklerin mecaz anlamlarının da kullanıldığı bir yöntem olan dolaylama nedir? İşte, tüm detaylar...

Dolaylama Nedir?

Türkçede tek bir kelime kullanılarak anlatılması mümkün olan bir isim ya da kavramı daha çok kelime kullanarak anlatmaya dolaylama adı verilmektedir. Genellikle isim ya da sıfat tamlaması kullanılarak yapılan bu dolaylamalarda aktarılmak istenen ifadeyi zenginleştirmek, metine ya da cümleye estetik bir değer katmak ya da metnin monotonluğunun kırılması hedeflenmektedir.

REKLAM

Dolaylama hususunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise dolaylamanın ad aktarması ile karıştırılmaması gerektiğidir. Ad aktarması benzetme amacı gütmeden bir sözcüğün yerine başka bir sözcüğün kullanılması iken dolaylamada bir kavramı daha fazla kelime kullanarak anlatma vardır.

Dolaylamanın altı türlerinden bir tanesi de güzel adlandırmadır. Tıpkı dolaylamada olduğu gibi bir kavramı daha çok kelime kullanarak anlatmaya dayanan güzel adlandırma; kişide olumsuz duygu ve düşünceler uyandıran bir kavramı, toplum içinde dile getirmesi ahlaka uygun düşmeyecek bir isme yeni bir isim kullanarak anlatma sanatıdır. Olumsuz olan bir ifadenin maskelenmesi anlamına gelen güzel adlandırmanın bilinen örneklerinden bir tanesi ise verem hastalığına halk arasında ince hastalık adının verilmesidir.

Benzetme amacı güdülen, herkes tarafından bilinen kelimeler ile yapılan dolaylamaların tek bir sözcük kullanılarak yapılamayacağı da asla unutulmamalıdır. Türkçede yapılan dolaylamalar her zaman iki ya da daha fazla kelime kullanılarak yapılmaktadır.

Dolaylama Örnekleri

Bir sözcük kullanılarak anlatılacak bir durumun, tamamen estetik kaygılar güdülerek daha çok kelime ile anlatılması manasına gelen dolaylama sanatının örneklerini kişi adları, yer adları ve tür adları başlıkları altında inceleyebilirsiniz.

REKLAM

A-) Kişi Adları Kullanılan Dolaylama Örnekleri

Atatürk, vefatının 85. yılında sevgiyle ve hasretle anıldı.

Ulu Önder, vefatının 85. Yılında sevgiyle ve hasretle anıldı.

Yukarıda vermiş olduğu cümlelerin ikincisinde kişi adları yerine kullanılan dolaylamanın bir örneğini görmekteyiz. İlk cümlede kullanılan Atatürk yerine daha çok kelimeden ve sıfat tamlamasından meydana gelen bir dolaylama kullanılmıştır.

Namık Kemal’in ilk romanı olan İntibah, ilk kez 1876 yılında yayınlanmıştır.

Hürriyet ve Vatan şairimizin ilk romanı olan İntibah, ilk kez 1876 yılında yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere Namık Kemal Türk edebiyatında, Hürriyet ve Vatan şairi olarak bilinmektedir. Yukarıda vermiş olduğumuz ikinci cümlemizde şairin atfedilen bu isim kullanılarak dolaylama yapılmıştır.

REKLAM

B-) Yer Adları Kullanılan Dolaylama Örnekleri

Yarın akşam Kıbrıs’a uçuyorum.

Yarın akşam Yavru Vatan’a uçuyorum.

İkinci cümlede Kıbrıs yerine Yavru Vatan ismi kullanılmış ve dolaylama yapılmıştır.

C-) Tür Adları Kullanılan Dolaylama Örnekleri

Askerliğini yapmak üzere birliğine katıldı.

Vatani görevini yapmak üzere birliğine katıldı.

İkinci cümlede askerlik yerine vatani görev kavramı kullanılarak dolaylama yapılmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO