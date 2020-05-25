Geçtiğimiz cuma gününü 6.81238'den kapatan dolar/TL bayram tatilinde sakin bir seyir izliyor. Dolar/TL saat 12.00 itibarıyla 6.8152'den işlem görüyor.

Borsa İstanbul bugün bayram sebebiyle işlemlere kapalı. Yurtdışında ise koronavirüste 'normalleşme' sürecine girildiğinin düşünülmesiyle borsalarda tedbirli bir iyimserlik gözleniyor.

HONG KONG'DA PROTESTOLARA RAĞMEN YÜKSELİŞ

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.2 yükselirken, Alman Dax endeksinde yükseliş yüzde 1.7'yi buldu.

Asya'da ise Şanghay Bileşik endeksi yüzde 1.7 yükseldi. Hong Kong'da ise yaşanan protestolara rağmen Hang Seng endeksi yüzde 0.10 yükselişle günü tamamladı. Tokyo Borsası'nda ise Nikkei endeksindeki yükseliş yüzde 1.7'yi buldu.