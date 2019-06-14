Dolar kurunda dün S-400 hareketliliği yaşanmıştı. Önceki günü 5.80 seviyesinden kapatan dolar/TL dün sabah saatlerinde 5.84'e yükseldi. Bunun ardından dolar endeksinde yaşanan düşüşe paralel 5.81 liraya kadar gerileyen dolar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun S-400 açıklamasıyla beraber yükselişe geçti.

Bakan Çavuşoğlu S-400 konusunda ABD'ye tepki göstererek "Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi kabul etmiyorsunuz. Mektupla ilgili Milli Savunma Bakanlığı bir cevap hazırlıyor. Kimse Türkiye'ye ultimatom veremez. Türkiye, S-400'leri almıştır. ABD'nin mektubu Türkiye'ye geri adım attırmayacak" dedi.

Bu açıklamanın ardından gün içinde 5.85-5.87 aralığında hareket eden dolar/TL günü 5.8697 seviyesinde tamamladı. Gelişmekte olan para birimleri içinde TL, böylece dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Bunun ardından TSİ gece 2.00 civarında düşük hacimli piyasada bir anda yükselişe geçti ve 5.8835'i gördü. Bu sabah ise TSİ 7.45 itibarıyla dolar 5.8803 liradan işlem görüyor. Bugün yurtiçinde piyasaların takip edeceği verilerin başında Merkez Bankası'nın saat 10.00'da açıklayacağı nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri geliyor. Bunun yanında S-400 konusundaki gelişmeler ve açıklamalar da son dönemde olduğu gibi dikkatle takip edilmeye devam edecek.