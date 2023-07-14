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        Dolar/TL beklentisinde artış

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, yıl sonu dolar/TL beklentisi 26,18'den 28,46'ya çıktı. Enflasyon beklentisi ise yüzde 38,55'ten yüzde 43,82'ye yükseldi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 11:01
        Dolar/TL beklentisinde artış
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        Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Geçen ay yüzde 2,51 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,76'ya çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55'ten yüzde 43,82'ye yükseldi.

        TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,65'ten 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,12'den 19,04'e çıktı.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 26,18'den 28,46'ya çıkarken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 28,99'dan 31,42'ye yükseldi.

        Bir önceki anket döneminde 40,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 41,6 milyar dolara çıktı.

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        Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 28,6 milyar dolar oldu.

        Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,8'den 3,7'ye, gelecek yıl büyüme beklentisi de yüzde 4,5'ten 4,3'e geriledi.

        TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 19,17 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 24,79 olarak belirlendi.

        12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 21,48 düzeyinde oluştu.

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