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Dolar geçtiğimiz salı Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasıyla kısa bir süreliğine 6.82'ye düşse de birkaç haftadır genel olarak sakin bir seyir izliyor.

Geçtiğimiz haftayı 6.8464'ten kapatan dolar/TL yeni haftaya da buna yakın bir şekilde 6.8454'ten başladı.

Piyasalarda hem koronavirüs salgınının gidişatı hem de ABD ile Çin arasında artan gerilim takip ediliyor.