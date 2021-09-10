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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son açıklamalarının etkisiyle dün dolar/TL 8.51'in üzerini görmüş ardından 8.43'e gerilemişti.

Dolar yeni güne 8.44 liradan başladı.

Kavcıoğlu önceki gün yaptığı açıklamada "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır" dedi.

ENFLASYON FAİZİ GEÇTİ

Gıda ve enerji fiyatlarının çıkarılmasıyla hesaplanan çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 16.76 olarak açıklandı. Manşet enflasyon ise yüzde 19.25 ile yüzde 19'luk politika faizini geçti.

Kavcıoğlu daha önce faizin enflasyonun altında kalmayacağını belirtmişti. Son yaptığı açıklamada ise çekirdek enflasyonu öne çıkararak bir söylem değişikliğine gitti. Bu değişiklik kurun ateşini yükseltti.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları öncesi dolar 8.38 lira civarındaydı.