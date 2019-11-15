Hafta arası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında olumlu bir havada geçen görüşmeden, başta yaptırımlar olmak üzere çözüm bekleyen sorunlarda kamuoyuna yansıyan bir netlik olmaması nedeniyle dolar/TL'de nötr hava sürüyor.

Yeni bir gelişme olmadığı takdirde piyasaların gündemi Merkez Bankası'nın 12 Aralık'ta vereceği faiz kararı. Son 3 toplantıda beklentilerin üzerinde 1000 baz puan faiz indiren TCMB'nin bu toplantıda da beklentileri aşması ihtimal dahilinde.

Analistler bu durumun TL'de baskı yarattığını belirtse de CDS'lerin gerilemesi ve küresel görünümün de desteklemesiyle dolar/TL'de bir süredir devam eden dar bant hareketinin korunması bekleniyor.

15 Kasım günü dolar/TL 5.7545'ten başladı.

Dışarıda ise Trump'ın azil süreciyle ilgili gelişmeler, son aşamaya gelen ancak çözülmeyen ABD - Çin ticaret görüşmeleri izleniyor.

Bugünkü veri akışında ağustos ayı işsizlik rakamları, bütçe dengesi ve perakende satışlar öne çıkıyor. Euro bölgesindeki enflasyon ve ABD çekirdek perakende satışlar da dışarıda izlenen veriler arasında.