Dolarda son durum

Geçen hafta 16.60'dan 16.75 liraya yükselen dolar yükselişini dün yeni haftaya da taşımıştı

Dün TÜİK'in haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 78.6'ya yükseldiğini açıklamasının ardından dolar 16.80 lirayı aştı.

Dolar yeni güne ise 16.82 liradan başladı.