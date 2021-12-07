Haftaya 13.70 liradan başlayan dolar, dün gece 13.80 liranın üzerine tırmanmıştı. Yeni güne de 13.82 liradan başladı. Sabah saatlerinde 13.60 liranın altına geriledi. Ardından yeniden 13.70 liraya geriledi.
Analistler cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisine kadar kurda harekete yol açacak önemli bir veri bulunmadığını, yurtiçinde ise Merkez Bankası'nın olası müdahaleleri ile hükümetten gelebilecek faiz açıklamalarının takip edildiğini belirtti.
Merkez Bankası, geçtiğimiz hafta dolar 13.90 liraya yaklaştığında 2 kez doğrudan döviz satışıyla piyasaya müdahalede bulunmuştu. Dün 13.80 görülürken herhangi bir müdahale de gelmedi. Dolayısıyla kurda yeni bir yükseliş yaşanması durumunda gözler 13.90 liralık kritik seviyede olacak.
MESAJ KARMAŞASI
Bunun yanında piyasalar geçen ayki indirimin ardından Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun aralık toplantısında da kesin bir faiz indirimi gelmesini beklerken Credit Suisse dün kafaları karıştıran bir açıklama yaptı. Banka, Merkez Bankası'nın son yatırımcı toplantısında 'aralıkta faiz indirimi ihtimali' azaldı mesajını verdiğini iddia etti.
Yerli yatırımcı ve ekonomistler ise kendilerine böyle bir mesaj verilmediğini söyledi. Bu tartışmayla ilgili Merkez'den gelebilecek bir açıklama piyasaların seyrinde etkili olabilir.
TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Bu arada dün Merkez Bankası, kasım ayı reel efektif döviz kuru (REK) verilerini açıkladı. Ekim ayında TÜFE bazlı 60.11 olan veri, kasım ayında 54.33'e geriledi. Böylelikle verinin tutulduğu 1994 yılından bu yana en düşük seviye kaydedildi.
REK, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk lirasının ağırlıklı ortalama değerini ölçülüyor.
Türk Lirası'nın reel değeri 5 Nisan kararlarının alınarak TL'nin yüzde 38 devalüe edildiği 1994 ekonomik krizinin yanı sıra takip eden 1998 Asya krizi ve iç piyasayı sarsan 2000 ve 2001'deki iç krizler de dahil olmak üzere 60 altına inmemişti.
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