23 Eylül'de Merkez Bankası'nın sürpriz kabul edilen faiz indirimi sonrası yükselişe geçen dolar 30 Eylül'de 8.96 lirayı görerek rekor kırdı. Dolar geçen haftayı ise 8.87'den kapatmıştı.

Dolar yeni haftaya ise 8.86 liradan başladı.

Bugün gözler eylül ayı enflasyon verisinde olacak. Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle sonuçlanan söylem değişikliği sebebiyle manşet enflasyon kadar çekirdek enflasyon oranı da takip edilecek.

Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 19.25, çekirdek enflasyon ise yüzde 16.76 olarak açıklanmıştı.