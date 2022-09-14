Dün ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aştığı açıklandı.

Enflasyonun beklentiyi aşmasıyla Fed'in beklenenden daha 'şahin' bir duruş sergileyebileceği fiyatlanmaya başladı.

Bu durum küresel olarak borsalarda düşüşe yol açarken doların güçlenmesine yol açtı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi 108'ten 109.60 seviyesinin üzerine tırmandı.

Enflasyon verisi öncesinde 1.01-1.02 aralığında hareket eden Euro/dolar bu sabah itibarıyla 1'in altını gördü.

Yurtiçinde ise dolar/TL ve Euro/TL birbirine neredeyse denk bir şekilde 18.25 liradan güne başladı. Euro/TL önceki gün 18.50'nin üzerini görmüştü.

ABD'de Fed artan enflasyonu dizginlemek için bu yıl faiz silahını çekerken 21 Eylül'de 75 baz puanlık yeni bir faiz artırımı geleceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak enflasyonun beklentileri aşması 100 baz puanlık bir artırım ihtimalini de beraberinde getirdi.

İHTİMAL YÜZDE 0'DAN YÜZDE 34'E ÇIKTI

Fed'in toplantıları öncesinde faiz kararı ihtimallerini analiz eden CME FedWatch Tool'da enflasyon verisi öncesi 100 baz puanlık faiz artırımının ihtimali yüzde 0 olarak görünürken, verinin ardından bugün ihtimal yüzde 34'e çıktı.

NOMURA BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ

Japon finans kuruluşu Nomura da daha önce 75 baz puan olarak açıkladığı beklentisini 100 baz puanlık artırım yönünde revize etti.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) son olarak temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. FOMC böylece son 4 toplantıda toplamda 225 baz puanlık artırım kararı almış oldu. Politika faizi de Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

GÜÇLÜ BAĞLILIK MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell da son olarak geçen hafta yaptığı açıklamada enflasyonu düşürme hedefine güçlü şekilde bağlı olduklarını vurguladı. Enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmasının önemine vurgu yapan Powell ''Fiyat istikrarı olmadan güçlü bir iş piyasası elde edemeyiz'' dedi.