Dolarda son durum

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2 hafta önce sert bir yükselişle 7.24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.

Dolar yeni güne 6.79'dan başladı.

Düşüşte koronavirüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.

Bu gelişmeler risk algısını bir nebze olsun düşürürken, bu düşüş Türkiye dahil gelişmekte olan ülke varlıklarına olumlu yansıyor.