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Dolar Japon yeni karşısında 20 yılın en yüksek seviyesi olan 132.7'ye yükseldi. Günlük yaklaşık yüzde 1'i bulan yükselişte Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları etkili oldu.

Kuroda BOJ'un birinci önceliğinin güçlü parasal teşviki devam ettirerek ekonomiyi desteklemek olduğunu ifade etti. Gevşek politikanın devam ettirilmesi duruşunu sürdüreceğini vurguladı. Japonya'nın politika faizi -0.10 seviyesinde bulunuyor.

ENFLASYONDA 'ILIMLI' SEYİR

Japonya'da nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 2.1'e yükseldi. Enflasyonda 7 yılın zirvesi görülse de Japonya'da tüketici fiyatlarındaki Artış dünyaya göre kısıtlı kaldı. Kuroda da son açıklamasında ülkede enflasyonun ılımlı seyrettiğini belirtti.

Buna karşılık ABD'de Fed artan enflasyona karşı parasal sıkılaşma adımları atmaya başladı. Fed mart ayında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizi aralığını 25 baz puan artırmıştı. Geçen ay ise 50 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına çekti.

ABD'DE 40 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

ABD'de yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından mayısta yüzde 8.3'e çekildi. Mayısta bir gerileme kaydedilse de yıllık enflasyon yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

Bunun yanında geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın 390 bin yükseldiği açıklandı. Bu artış 328 binlik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİYİ AŞTI

Beklentinin üzerinde seyreden enflasyonun üzerine işgücü piyasasındaki güçlü performans eklenince Fed'in önümüzdeki toplantılarda daha agresif sıkılaşma adımları atabileceğine yönelik beklentiyi artırdı.

Bu da son 2 günde dolar endeksinin yüzde 0.5 yükselmesine yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 2.96'dan yüzde 3.04'e yükseldi.

Dolar tüm ana para birimleri karşısında güçlenirken Japonya Merkez Bankası'nın destekleyici politikalara devam edeceği mesajıyla dolar/yen daha sert yükseldi.