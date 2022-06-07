Dolar Japon yeni karşısında 20 yılın en yüksek seviyesi olan 132.7'ye yükseldi. Günlük yaklaşık yüzde 1'i bulan yükselişte Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamaları etkili oldu.
Kuroda BOJ'un birinci önceliğinin güçlü parasal teşviki devam ettirerek ekonomiyi desteklemek olduğunu ifade etti. Gevşek politikanın devam ettirilmesi duruşunu sürdüreceğini vurguladı. Japonya'nın politika faizi -0.10 seviyesinde bulunuyor.
ENFLASYONDA 'ILIMLI' SEYİR
Japonya'da nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 2.1'e yükseldi. Enflasyonda 7 yılın zirvesi görülse de Japonya'da tüketici fiyatlarındaki Artış dünyaya göre kısıtlı kaldı. Kuroda da son açıklamasında ülkede enflasyonun ılımlı seyrettiğini belirtti.
Buna karşılık ABD'de Fed artan enflasyona karşı parasal sıkılaşma adımları atmaya başladı. Fed mart ayında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizi aralığını 25 baz puan artırmıştı. Geçen ay ise 50 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 0.75-1 aralığına çekti.
ABD'DE 40 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ
ABD'de yıllık enflasyon nisan ayında yüzde 8.5 ile 40 yılın zirvesine yükselmesinin ardından mayısta yüzde 8.3'e çekildi. Mayısta bir gerileme kaydedilse de yıllık enflasyon yüzde 8.1'lik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.
Bunun yanında geçen hafta ABD'de tarım dışı istihdamın 390 bin yükseldiği açıklandı. Bu artış 328 binlik piyasa beklentisinin üzerinde kaldı.
TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİYİ AŞTI
Beklentinin üzerinde seyreden enflasyonun üzerine işgücü piyasasındaki güçlü performans eklenince Fed'in önümüzdeki toplantılarda daha agresif sıkılaşma adımları atabileceğine yönelik beklentiyi artırdı.
Bu da son 2 günde dolar endeksinin yüzde 0.5 yükselmesine yol açtı. ABD 10 yıllık tahvil getirileri de yüzde 2.96'dan yüzde 3.04'e yükseldi.
Dolar tüm ana para birimleri karşısında güçlenirken Japonya Merkez Bankası'nın destekleyici politikalara devam edeceği mesajıyla dolar/yen daha sert yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!