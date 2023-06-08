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Haberler Döviz Dolar ve Euro rekor tazeledi - Son dakika döviz kurları

Dolar ve Euro rekor tazeledi

Dolar sabah saatlerinde 23.40, Euro ise 25.50 liranın üzerine çıkarak yeni tarihi zirvelerini gördü. Doların TL karşısındaki seçim sonrası yükselişi yüzde 17'yi buldu

Giriş: 08.06.2023 - 08:27 | Güncelleme: ABONE OL
Dolar ve Euro rekor tazeledi - Son dakika döviz kurları
HABERTURK.COM

Kurlarda seçim sonrası başlayan yükseliş bugüne de taşındı.

Dolar/TL sabah saatlerinde 23.40, Euro/TL ise 25.50'nin üzerine çıkarak ile yeni tarihi zirvelerini gördü.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce dolar 19.96 seviyesindeydi. Bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasında dolar/TL'de yüzde 17.2'lik yükseliş yaşanmış oldu.

Analistler özellikle seçim sürecinde serbest piyasa ile bankalarrası piyasa arasında kur seviyelerinin farklılaştığını, seçim sonrasında bu makasın kapanmaya başladığını belirtti.

Uluslarası piyasalarda ise Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek haftaki faiz kararları bekleniyor.

CME FedWatch Tool'a göre piyasa buhün itibarıyla Fed'in faizi sabit bırakacağına yüzde 65.6 ihtimal veriyor. 25 baz puanlık bir faiz artırımına ise yüzde 34.4 olasılık veriliyor. Eğer piyasa beklentisi gerçekleşirse Fed 10 toplantının ardından faiz artırımlarına ara vermiş olacak.

ECB'nin ise 25 baz puanlık bir faiz arıtımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

DOLAR ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ

Bu gelişmeler ışığında doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi sabah saatlerinde yüzde 0.14 gerileyerek 103.96 seviyesine çekildi. Sabah saatlerinde Euro/dolar ise yüzde 0.15 yükselerek 1.07'nin üzerine çıktı.

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