Dolar ve Euro'da son durum

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Euro Bölgesi'nde artan enflasyonu dizginlemek amacıyla beklentilere paralel bir şekilde 75 baz puanlık faiz artırımına gitti.

Bu kritik güne dolar 18.23, Euro ise 18.24 liradan başlamıştı. Piyasa açılışından önce Euro/dolar paritesinin 1'in altında olmasına rağmen Euro'nun yurtiçinde dolardan daha değerli olması dikkat çekti.

Analistler düşük hacimli piyasadaki vadeli işlemler sebebiyle bu durumun yaşanabileceğini belirtti.

Açılışın ardından parite 1'in üzerine çıktı. Euro ECB'nin faiz kararı öncesi 18.30 lirayı aştı. Dolar ise yatay bir seyir izledi.

Kararın ardından ise Euro 18.26 liraya çekildi.

Bunun yanında Avrupa'daki potansiyel enerji krizi gündemin önemli maddeleri arasında olmaya devam ediyor. Son olarak dün AB Komisyonu, üye ülkelere Rus gazına tavan fiyat uygulamaları yönünde tavsiyede bulunacağını açıkladı. AB enerji bakanları yarın gerçekleştirilecek acil toplantıda bu tavsiyeyi hayata geçirip geçirmemeyi tartışacak. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise tavan fiyat uygulayacak ülkelere gaz ve petrol satışı yapmayacaklarını ifade etti.