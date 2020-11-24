Dün güne 7.66 liradan başlayan dolar/TL 7.95'e kadar yükseldi. Günü ise 7.88 liradan kapattı. Bu sert yükselişte yurtiçi döviz talebindeki artış etkili oldu.
Dolar yeni güne 7.90 liralık kritik seviyenin altında, 7.89 liradan, Euro ise 9.35 liradan başladı.
Geçen hafta Merkez Bankası'nın 475 baz puanlık faiz artırımının ardından dolar/TL 7.70'lerden 7.52'ye kadar gerilemişti. Ancak kurdaki düşüş kalıcı olamadı.
Kurda son 5 haftadır büyük bir oynaklık yaşanıyor. Ekim ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında piyasa politika faizinde anlamlı bir artırım bekliyordu. Ancak Murat Uysal başkanlığındaki son toplantıda PPK faizi sabit tutmaya karar verdi ve kurda yukarı yönlü hareket başladı.
3 HAFTA ÖNCE REKOR KIRDI
3 hafta önce dolar/TL 8.50'yi aşıp rekor kırdı Ardından ekonomi yönetiminde yapılan değişiklikler ve verilen piyasa dostu mesajlar kurda sert düşüşe yol açtı. Merkez Bankası yeni Başkanı Naci Ağbal ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın verdiği gereken tüm araçların kullanılacağını içeren mesajlar yeniden faiz artırım beklentisini doğurdu. Bu sefer Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK piyasa beklentilerini karşılayarak faiz artırımına gitti.
'ZAMAN ALACAK'
Bunun üzerine geçen hafta TL, dünyada dolar karşısında en çok değerlenen para birimi oldu. Dün ise tam tersi bir şekilde dünyada dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Dolar/TL'de günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı.
Son haftalarda yaşanan gelişmeleri değerlendiren kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin para politikasının güvenilirliğinin tekrar oluşturulmasının ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini yeniden inşa etmesinin zaman alacağını açıkladı. Politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 15'e çekilerek fonlama maliyeti seviyesine getirilmesini ve tüm fonlamanın bu kanaldan yapılmasını olumlu olara değerlendiren kuruluş, bu adımları “para politikası güvenilirliğini geliştirme yönünde bir adım” olarak yorumladı.
Bugün piyasaları etkileyecek bir veri açıklanmayacak. Türkiye'de artan koronavirüs vakaları yeni tedbirleri beraberinde getirebileceğinden piyasalar tarafından endişe ile takip ediliyor.
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