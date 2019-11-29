29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve dolardaki küresel değerlenmeye paralel hafta başında 5.70'li seviyelerden yükselişe geçmişti, dolar kuru birkaç gündür 5.76-5.78 bandında hareket ediyor. Kur geçen hafta yaklaşık iki ayın en düşüğü olan 5.6855'e kadar geriledikten sonra 5.70 etrafında oldukça dar bir bantta hareket etmiş, Türkiye'nin S-400 sistemlerini test edeceği haberi sonrasında başlayan yukarı harekette dün 5.7910'a kadar yükselmişti.
Son dönemde ABD'li yetkililerin açıklamalarında, Türkiye'nin Washington ile yaşadığı çıkmazı çözüme kavuşturmak için S-400'lerden "kurtulması" gerektiği söylemi öne çıkıyor. Ancak bu Türkiye'de kabul görmüş durumda değil. Piyasalarda ise iki ülke arasındaki ilişkiler bir süredir daha yakından izlenirken
Bankacılar, ABD'den gelen beklentinin üzerinde gelen büyüme rakamlarının dolar endeksini yükseltmesi ve gelişen ülke paralarına baskı yaratması da TL'deki sınırlı yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.
ABD piyasalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı olduğu 29 Kasım gününde dolar/TL 5.7620'den el değiştiriyor.
Analistler S-400 konusundaki gelişmelerin yanı sıra ABD-Çin ticaret görüşmelerinin de yakından izlendiğini belirtiyor. Piyasada Hong Kong geriliminin ABD-Çin ticaret anlaşmasını engelleyebileceğine dair endişeler söz konusu.
ABD Başkanı Donald Trump Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestocuları destekleyen tasarıyı imzalarken, Çin Dışişleri Bakanlığı ise karşılık olarak "sert karşı önlemler" alma konusunda uyardı.
İçeride ise gözler gelecek hafta açıklanacak enflasyona ve ardından toplanacak TCMB PPK'ya ve faiz kararına çevrildi.
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