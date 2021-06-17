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Dolar/TL, hafta başındaki 8.30'luk seviyesinden TCMB'nin faiz kararı öncesinde 8.60 üzerine kadar çıktı. 14 Haziran haftasında Türk Lirası'nın yükselişinde Erdoğan - Biden görüşmesi öncesi iyimser beklentiler, Çin ile yapılan swap anlaşması ve ABD tahvil faqizlerinin 1.50 altına gerilemesi etkili olmuştu.

Bununla birlikte, NATO zirvesinden ABD - Türkiye ilişkilerindeki sorunlarla ilgili somut bir sonuç çıkmaması ve dün Fed'in kararından çok üyelerin faiz artışlarını beklenenden erken öngörmesi TL'nin kazançlarını geri vermesine neden oldu.

Fed üyeleri 2023 yılında iki kez faiz artışı öngörürken medyan politika faiz beklentisi 0.6'ya çıktı. 7 olan faiz artışı bekleyen Fed üyesi sayısı da 13'e yükseldi. Fed'in şahin duruşu sonrasında ABD tahvil faizleri 10 baz puanın üzerinde yükselerek 1.55 üzerine yükseldi. Dolar endeksi mayıs başından beri ilk kez 91 puanın üzerine sıçradı.

Emtia fiyatları başta altın olmak üzere sert düştü. Spot altın fiyatı 1863 dolardan 1803 dolara kadar indikten sonra 1820 dolar üzerinde dengelendi.

Dolardaki yükseliş TL'nin de aralarında bulunduğu gelişen ülke kurlarını da negatif etkiledi. Meksika Peso'su yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken Fed'in kararı öncesi 8.50'de seyreden dolar/TL hızla 8.60 üzerine çıktı. 17 Haziran sabahı dolar kuru 8.62 TL'de.

Piyasalarda bugün TCMB'nin Para Politikası Kurulu'ndan çıkacak karar ve karar metnini izlenecek. TCMB önceki toplantılarda beklenen faiz indirimini pas geçmiş ancak metinlerinde güvercinleşerek faiz indirimine yönelik hazırlık yaptığı izlenimini vermişti.

Hatırlanacağı üzere Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından, TCMB'nin nisan ayındaki toplantısında Ağbal döneminde metne giren "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadeleri çıkarılmış, daha güvercin bir söyleme geçilmişti.

Analistler TCMB'nin Fed toplantısının ardından vereceği karar kadar metindeki ifadelerin de piyasaları etkileyeceğini belirtiyor. Beklentiler bu toplantıda da TCMB'nin faizi sabit bırakması yönünde.