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Dolar kuru 5.98 etrafında dar banttaki hareketini sürdürürken piyasada gözler enflasyon verisi ve hazine ihalelerinin ardından Suriye kaynaklı jeopolitik risklere çevrildi.

Dün İdlib'de 8 Türk askerinin rejim saldırıları sonucu şehit düşmesi ve Türkiye'nin verdiği karşılık sonrası Rusya ile ilişkiler daha yakından takip edilmeye başlandı. Analistler endişelerin artmasına rağmen henüz bunun fiyatlamaya yansımadığını belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Rus yetkili makamlarına muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın" mesajını ilettiklerini belirtti.

ABD tarafından da açıklama gelirken, yapılan açıklamada İdlib'de şehit olan Türk askerleri için taziyede bulunuldu ve ABD Türkiye'nin saldırılara verdiği meşru karşılığı desteklediğini açıkladı.

4 Şubat sabahı dolar kuru 5.9845 TL'den işlem görüyor. Spot altın koronavirüs endişelerinin hafiflemesiyle 1575 dolara gerilerken gram altın fiyatı 303 TL'de. Brent petrol ise 55 doları test ediyor.

Türk Lirası'nda baskıya rağmen tahvil, CDS, eurobond cephesinde iyimser seyir devam ediyor.

Uzmanlar TCMB'nin tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun yüzde 5'ine (33 milyar TL) çıkaracak olması ve Hazine'nin uzun süredir uzun vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç etmemesinin süreci desteklediğini belirtirken Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 240 baz puanın altını test etti.

Ekim ayında 410 puanı aşan CDS'lerdeki bu düşüş 20 ayın en iyi risk iştahına işaret ediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi de son bir yılda 10 puan geriledi.

Küresel piyasalarda koronavirüs gelişmelerinin yanı sıra bu hafta ABD tarım dışı istihdam, işsizlik verisi ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması öne çıkan maddeler arasında.

Asya borsaları ve petrol, koronavirüs salgınının dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'deki talebin azalacağı endişesiyle düşerken uzun bir tatilden sonraki ilk işlem gününde Çin piyasaları sert düşmüştü.