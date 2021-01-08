Dolarda gözler ABD'de

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Dolar kuru dün sert dalgalanırken 7.24 TL'ye kadar kur Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 7.30 olan 200 günlük hareketli ortalamanın altında tutunmaya çalışan dolar/TL burada kalmayı başaramadı. Akşam saatlerinde yeniden 7.35 doğru yaklaşıldı.

Haftanın son işlem gününe dolar/TL 7.33'ten başlıyor. Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi izlenecek.

ABD'de yaşanan seçim günü ve Kongre baskını sonrası dalgalanırken Joe Biden'ın usulüne göre koltuğu alacağının kesinleşmesiyle birlikte dolar endeksindeki düşüş dururken, 90 puanı zorlamaya başladı. Biden desteğiyle birlikte ABD vadelileri artıda