Dolar son dakika! Dolar yaptırım toplantısı sonrası yükselişte! 24 Temmuz döviz kuru, dolar ne kadar

Dolar/TL dün yukarı yönlü başladığı hareketinde 5.70 seviyesini aştı ve 5.72 üzerine çıkarak bir süredir devam eden 5.60'lı ortalamalarını kırdı.

Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde, yüksek montanlı indirim olasılığının artmasının fiyatlamayı yukarı çekmiş olabileceği belirtiliyor.

Bir başka gelişme de IMF'nin ABD büyüme tahminlerinde yaptığı iyileşme. Ticaret endişeleriyle başlayan resesyon endişeleri sonrası Fed'in sıkılaşmayı bırakmasıyla sonuçlanan ve temmuz sonunda yapmayı planladığı indirimin pozitif revizenin ardından daha sınırlı gevşemeye neden olabileceği değerlendiriliyor.

Önümüzdeki iki hafta boyunca Avrupa, ABD ve Japonya başta olmak üzere merkez bankalarının gerçekleştirecekleri para politikası toplantıları ve faiz kararları piyasaların seyrinde yön belirleyici olacak.

TCMB ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarını 25 Temmuz Perşembe açıklayacak. Ardından gelecek hafta Japonya

Merkez Bankası ve Fed toplanacak.

Dolar/TL cephesinde takip edilen ABD - Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerde ise Washington'da Türkiye için yaptırımlar ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapılmazken, F-35 programının ana üreticisi olan Lockheed Martin, Mart 2020 itibarıyla Türkiye'nin tedarik zincirinden tamamen çıkarılacağını açıkladı.

Toplantı öncesi 5.70 TL'yi aşan dolar, 24 temmuz günü 5.7250 TL'den el değiştiriyor. Euro ise 6.38 TL'de. Siyasi belirsizlik sonrası 7.05'lere kadar inen sterlin ise Muhafazakar Partisi'nin başına Boris Johnson'un geçmesiyle yeniden 7.12 seviyesine çıktı.

TCMB'nin faiz kararının yanı sıra küresel piyasalarda İran-İngiltere gerilimi takip edilirken, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve ABD'de şirket bilançoları izleniyor.

Piyasaların hafta boyunca izleyeceği diğer verilerde ise ABD 2. çeyrek büyüme rakamları ve konut satışları, Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan gelecek PMI rakamları bekleniyor.

Yine bu hafta açıklanacak ham petrol stoklarının da altın ve petrol fiyatlarında belirleyici olacak.