24 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL uzun süredir devam eden seçim atmosferinin sona ermesi ve belirsizliğin sona ermesiyle düştü. İllikit Asya piyasalarında yüzde 1 üzerinde gevşeyen dolar/TL 5.82'den 5.73'lü seviyelere kadar indi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayriresmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.
Hatırlanacağı üzere 31 Mart seçimlerinin ardından, 18 Nisan'da Ekrem İmamoğlu'na mazbatanın verilmesi ve Çin'den gelen pozitif verilerle 5.71'e kadar inen kur daha sonra Merkez Bankası rezervlerine yönelik soru işaretleri, yükselen CDS ve S-400 kaynaklı kaygılarla 5.85 üzerine çıkmış; 6 Mayıs'ta YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararı, ABD - Çin arasındaki ticaret savaşı görüşmelerinin tıkanması neticesinde bozulan küresel iklimle birlikte yaklaşık 2 aylık süre zarfında kur 6.25'i görmüştü.
Devamında ise Merkez Bankası'nın önlemleri, Fed'in sıkılaşmadan geri adım atarak yeniden genişlemeci güvercin mesajlar vermesiyle gelişmekte olan ülkeler karşısında zayıflayan dolar karşısında TL tekrar değerlenmiş ve kur yeniden 6 seviyesinin altına inmişti. Ramazan Bayramı'nda ise dolar/TL 5.60'lı seviyeleri görülmüştü.
Hükümet ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına son veren açıklamalarıyla piyasalarda seçim gündemi son buldu.
24 Haziran pazartesi günü seçimin ardından ilk işlem gününde dolar gevşeyerek 5.77 seviyesinde, euro ise 6.56'dan el değiştiriyor. Altının onsu 1400 üzerinden seyretmeye devam ederken, brent petrol fiyatı yeniden 65 doların üzerinde haftaya başladı.
Piyasalarda ana gündem maddesi S-400 olarak öne çıkıyor. ABD'nin olası yaptırımları değerlendirdiği haberler öncesi G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump arasındaki görüşmeler bekleniyor.
İşlemciler içeride ise kabine revizyonu iddialarının izleneceğini ve uzun süredir alıcı konumundaki yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarına yönelik tavırlarının öne çıkacağını belirtiyor. Bütçe ve Merkez Bankası rezervleri de takip ediliyor.
Türkiye'de cari denge, ekonomik güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verisi beklenirken ABD ve Britanya büyüme rakamı, Fed ve BoE başkanlarının konuşmaları, Euro bölgesindeki yıllık enflasyon öne çıkıyor.
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