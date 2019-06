Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Merkezi'nde yaptığı konuşmanın ardından Beylikdüzü'ne geldi. Burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap eden İmamoğlu" Siyaseti ahlâkla buluşturacağız. Benim bu şehirde hepinize söz veriyorum, çocukların, gençlerin Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Güzel işler başaracağız. Çok güzel işler başaracağız. Bu şehirde biliyorum, bugün demokrasiyi tamirde ettiniz, yaşa İstanbul, yaşa İstanbul. 6 Mayıs'ta o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz, helal olsun size. Artık güleceğiz ya, artık gülelim öyle değil mi? Bu akşam harika bir akşam, muazzam bir akşam" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle :

Barışmaya geldik, buluşmaya geldik, uzlaşmaya geldik. Tanışmaya, sohbet etmeye geldik. Birbirimizi sevmeye geldik İstanbul. sevgi kazanacak demiştik. Ne mutlu bana ki, sevgi kazandı sevgi. Ben, benim insanımı çok seviyorum, yurdum insanını çok seviyorum. Kim olduğunun önemi yok, etnik kökeni yok, insan var insan. Biz insana saygıyla, inanca saygıyla, biz bu şehre çocukları için, o güzel çocukları için, biz bu şehre enerjisi gençleri için, biz bu şehrin vicdanı, kadınları için... Biz bu şehrin beyefendileri için, kısacası herkes için geldik. Yıkın bütün önyargıları. Hiç kimsenin yaşamı, biçimi, giyimi, kuşamı bizi ilgilendirmiyor. Herkesi kucaklamaya geldik, herkesi. Biz bu şehirde inançlara saygı için geldik. biz bu şehirde insanlara sevgiyi, biz bu topraklarda derinliği hatırlatmaya geldik. Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi hatırlatmaya geldik. Biz bu şehirde herkesin inancına saygı duyan, bu ülkenin, bu şehrin gelişmesi için aklı, bilimi tercih eden yok Alevisi, Sünnisi herkesi kucaklamaya geldik.

"BEN ATATÜRK CUMHURİYETİNİN PROJESİYİM"

Biz bu şehirde azınlık kavram yok, biz bu şehirde Rum'u, Ermenisi, Suryanisi, Yahudisi herkesi kucaklayacağız. Biz bu şehirde demokrasiyi inşa edeceğiz. Biz bu şehirde adaleti inşa edeceğiz. Biz bu güzel şehirde size söz vermiyorum, geleceği inşa edeceğiz. Biz bu şehirde maneviyatını bilen, maneviyatına sahip çıkan, milli değerlerine her daim sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğünü her yerde savunan, her yerde tam bağımsız Türkiye diyen. Biz aynı zamanda gelecek için fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştireceğiz. Biz size söz veriyoruz. Ne sizi aldatacağız ne de aldanacağız. Kıymetli hemşehrilerim, İstanbullular, hepinizin huzurunda İstanbullu hemşehrilerime şunu söyleyeceğim, ben bu şehrin insanlarına yurdumun güzel yurdumun insanlarına sesleniyorum. Ben bir projeyim. Ben Cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk Cumhuriyetinin projesiyim.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK DİYEN BERKAY'A, TÜM ÇOCUKLARA"

Siyaseti ahlâkla buluşturacağız. Benim bu şehirde hepinize söz veriyorum, çocukların, gençlerin Ekrem Abisi olmaya geliyorum. Güzel işler başaracağız. Çok güzel işler başaracağız. Bu şehirde biliyorum, bugün demokrasiyi tamirde ettiniz, yaşa İstanbul, yaşa İstanbul. 6 Mayıs'ta o bir avuç insana en güzel cevabı verdiniz, helal olsun size. Artık güleceğiz ya, artık gülelim öyle değil mi? Bu akşam harika bir akşam, muazzam bir akşam. Kıymetli hemşehrilerimi size lâyık olmak için çok çalışacağız. Hepinizin huzurunda, bütün İstanbul'un huzurunda sevgili eşime, çocuklarımın hepsi yok burada ama, oğullarıma ama ben İstanbul'un gençlerine evlatlarım kabul ediyorum. Herşey çok güzel olacak diyen Berkay'a... Ben bu şehrin güzel insanlarına hizmet ederken yine yanımda olacağımı bildiğim anneme, babama, kardeşime hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Benim ailem nefes almamı sağlayacak. Benim ailem bana küçük katacak, ama sizin huzurunuzda söz veriyorum, benim ailem siyasette ben koşarken sadece bana destek olacak. Siyaset hizmet alanıdır, görev alanıdır, hizmet edeceğiz. Ben hepinizin huzurunda CHP Genel Başkanım sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. İttifakımız İYİ Parti Genel Başkanı sayın Meral Akşener'e teşekkür ediyorum. Her iki il başkanımız da burada. CHP ve İYİ Parti başkanlarımız Buğra Bey ve Canan Hanım'a teşekkür ediyorum. Ben İstanbul ittifakına teşekkür ediyorum. İçinde herkes var, yol arkadaşlarım var, gönüllüler var, herkes var. HDP'li kardeşlerim var. AK Partili kardeşlerim var. MHP'li kardeşlerim var, Saadet Partili kardeşlerim var, BTP'li, Demokrat Partili, DSP'Li, Büyük Birlik Partili hemşehrilerim.

"YARINDAN TEZİ YOK İŞİMİZE BAŞLIYORUZ"

Partilerin liderlerini farklı yere koyarak milletimizin iradesini sıkıntıya sokmayacağız. Asıl olan millettir, her zaman millet üstündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç unutmayacağız. Yarından tezi yok, işimize başlıyoruz. İstanbul için çok çalışacağız. Hepinize söz veriyorum. Bu güzel akşamda bizi yalnız bırakmadınız. Bundan sonra da yalnız bırakmayın. İstanbul'da seferberlik başlatacağız. İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız ve hepinize şunu söylemek istiyorum, kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Şimdiden yol arkadaşlığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sağolun, varolun. Herkese selam söyleyin. Herkesi kucaklayın.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Hepimizin hemşehrilerime selam söylemenizi istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun size selamı var deyin. Kimseyi dışarda bırakmayın, kimseyi ayrıştırmayın, herkesi kucaklayın. Artık partizanlık bitti. Artık liyakat ve ahlâk var ahlâk. Hak, hukuk, adalet var. Siyasetle de barışacağız. Bu toplum özgürlüklerle buluşacak. Bu toplam adaletsizlikleri tamir edecek, göreceksiniz. Ben milletimize inanıyorum. Milletin demokrasiye inancına da inanıyorum. Benim kutlayan sayın Cumhurbaşkanına ve rakibime de teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, toplumu kucaklaştıracağız, milletimizi kucaklaştıracağız, her şeye rağmen bunu başaracağız. Dostlara, komşulara, hemşehrilere son mesajı hep beraber söyleyelim: Herşey çok güzel olacak.

İyi ki varsın İstanbul, çok seviyorum sizi, sağlıcakla kalın, sağolun varolun.