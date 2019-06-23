Son dakika... CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabiki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve İstanbul'a sonuçlar hayırlı olsun.

Bugün onbinlerce hatta yüzbinlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, yüksek seçim kurulunda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Onlar bugünün demokrasi kahramanıydı. Yaptıkları hizmetleri her zaman güzel bir anı olarak hatırlayacaklar.