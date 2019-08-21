21 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL Merkez Bankası'nın kredi büyümesini teşvik eden zorunlu karşılık (ZK) adımı ve artan jeopolitik endişelerle yaklaşık bir ayın en yüksek sevıyesi olan 5.75'i test etti. TL'deki değer kaybı tahvil bono getirilerine de yükseliş olarak yansıdı.
TL'nin dün dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 1'i aşarken, benzer ülke para birimlerinde yüzde 1.5 değer kaybı ile yüzde 0.5 değer kazancı yaşanıyor.
İşlemciler, TL'nin Arjantin'den sonra en çok değer kaybı yaşadığını bu kayıp ve negatif ayrışmayı TCMB'nin ZK adımlarının kamu bankalarına getireceği 20 milyar TL'nin üzerindeki likidite artışı ve Suriye'de artan gerginliğin jeopolitik endişeleri
artırmasına
Önceki gün 5.5950 seviyesinde işlem gören dolar/TL Merkez Bankası kararı sonrası 5.6585'e kadar yükseldi. Dün de yükselişini sürdüren dolar/TL yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesi olan 5.75'i test etti.
21 Ağustos günü dolar 5.7301, euro ise 6.3637 TL'den işlem görüyor. Brent petrol fiyatı 60 doların üzerine çıkarken spot altın 1503 dolar, gram altın 277 TL seviyesinde.
TCMB önceki gün ZK oranlarını ve ZK'lara ödenen faizleri/nemaları TL kredilerin yıllık büyüme oranı ile ilişkilendirdiren yeni bir sisteme geçtiğini açıklamıştı.
TCMB açıklamasına göre, yeni uygulama ile ilk aşamada piyasaya yaklaşık 5.4 milyar TL ve 2.9 milyar dolar karşılığı altın ve döviz likiditesi verilmesi bekleniyor. Bu, 20 milyar TL'nin üzerinde bir likiditenin ilk etapta kamu bankaları aracılığıyla piyasaya sağlanacağı anlamına da geliyor.
SURİYE'DE ARTAN GERGİNLİK VE FED BAŞKANININ AÇIKLAMALARI
Öte yandan Türkiye'nin İdlib'deki 9 numaralı gözlem noktasına gönderdiği askeri konvoy, MSB'nin yaptığı açıklamaya göre dün Khan Sheikhoun'un biraz kuzeyinde hava saldırısına uğradı ve durdu. Türkiye, Rusya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde İdlib vilayetinin çevresinde 12 tane gözlem noktası kurararak bölgede çatışmasızlık sağlamaya çalışıyor.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2019
Bankacılar bu haftanın en önemli gündem maddesinin ise ABD Merkez Bankası olacağını düşünüyorlar. ABD tahvil getirilerindeki sert düşüş ve ters verim eğrisi sonrası Powell'ın Jackson Hole konuşmasında verebileceği politika mesajları küresel piyasalarda yön belirleyici olarak izlenecek.
Piyasa bu konuşmadan Fed faiz indirimi tahminlerini de güncellemesine neden olabilecek.
Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fed en az yüz baz puan faiz indirmeli" diyerek Powell üzerindeki baskısını sürdürüyor.
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