Geçtiğimiz haftayı 5.57 seviyesinden kapatan Dolar/TL'de Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık hamlesi sonrası başlayan yükseliş hafta boyunca devam etti. Dün ise 5.79'a kadar çıktı.

Üç bölgesel Fed politika yapıcısı, dün ABD ekonomisinin daha düşük bir faize ihtiyaç duyduğu yolundaki düşünceye karşı çıkarak seslerini yükseltirken, dördüncüsü, "zorunda kalınmaması" durumunda ilave adım atılmasından kaçınmak istediğini vurguladı.

Kansas Fed Başkanı Esther George, işsizliğin çok düşük düzeyde olduğunu ve ücret artışlarının ABD Merkez Bankası´nın hedefleri doğrultusunda olduğunun altını çizdi ve yüzde 2.0´lik bir ekonomik büyümenin 2019 yılı için hala mümkün olduğunu belirtti.

'PARASAL GEVŞEME GEREKSİZ'

CNBC´ye konuşan George ekonominin "çok iyi" durumda olduğunu söyledi ve artan riskler karşısında döngü ortasında ayarlama yapmama politikasını savundu. Sıkı para politikası savunucusu olan George, Fed´in son para politikası toplantısında 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gidilmesini, parasal gevşemenin "gereksiz" olduğunu ve mali istkrara olası etkilerini gözlemlediğini söyleyerek eleştirmişti.

George ayrıca, risklerin gerçekten aşağı yönlü olduğunu, küresel büyümenin yavaşladığını ve ticaret belirsizliklerinin görünümü olumsuz etkilediğini tekrarladı.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar faiz indirimi beklentilerinde düşüşe yol açarken, doların küresel olarak güçlenmesine yol açtı.

Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken yurtdışında Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı açıklamalarla kur düştü.

Küresel yavaşlamaya ilişkin bir çok veri aldıklarını belirten Powell, son FOMC toplantısından bu yana pek çok değiştiğini ve genişlemeye uygun davranacaklarını açıkladı.

Powell'ın açıklamalarının ardından dolar/TL 5.77 üzerini gördüğü günde 5.75 altına geriledi.