Dolar, Fed sonrası düşüşte

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Dolar, dünkü Fed toplantısı sonrasında küresel çapta değer kaybetti. Her ne kadar varlık alımlarında beklenen miktar artışı gelmese de ekonomide belirgin bir iyileşme görülene dek genişlemenin süreceğini belirtilmesiyle dolar endeksi son 30 ayın en düşük seviyesine geriledi ve 90 altını zorluyor.

Dolardaki düşüş sonrası euro/dolar paritesi 1.22 üzerine çıkarken sterlin/dolar da 1.35 üzerini gördü. Dolar/TL cephesinde de sınırlı düşüş yaşanıyor ve 17 Aralık günü kur 7.80 altında güne başlıyor.

Piyasalarda bugün TCMB'nin yayımlayacağı haftalık rezerv para banka ve menkul kıymet istatistikleri ve ABD işsizlik verileri öne çıkan verileri