Dolar/TL, çarşamba gecesi Fed'in politika faizini en az bu yıl boyunca yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 arasında bırakacağı sinyalini vermesiyle gelişen ülke paraları değer kazanmıştı.

Dolar kuru karar öncesi 5.48 üzerindeki seviyelerden 5.40'a kadar inmesine rağmen dün yeniden yükselişe geçti. Türk lirası perşembe günü yüzde 0.7 değer kaybederken yarım ila 1 puan arasında değer kazanan diğer gelişen ülkelerden negatif ayrıştı.

22 Mart günü dolar 5.4650, euro 6.22 ve sterlin ise 7.1820 ile yukarı yönlü başladı. Dolar/TL öğlene doğru 5.57 üzerini görürken, euro ve sterlin de sırasıyla 6.30 ve 7.25 üzerine çıktı.

Türk Lirası'nın değer kaybı yüzde 1'i aştı. Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) ocak ayından beri ilk kez sert yükselişle 365 puana dayandı.

Kurdaki yükselişi Almanya ve Fransa PMI'larının beklentinin çok altında gelmesi ve euro/dolar paritesindeki gerileme tetikledi.

Almanya PMI beklentisi 48'ken 44.7 geldi, 51.4 beklenen Fransa PMI 49,8 olarak açıklandı. Gelişen ülke paraları satış baskısı yerken, ortalama yarım puan civarında değer kayıpları görüldü. Türk Lirası ise negatif ayrışmaya devam ederek yüzde 1.7 kayıp yaşadı.

GÜNCEL DOLAR FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TL'nin düşüşünde içeride dolara olan talep ve ABD - Türkiye ilişkilerine yönelik kaygılar da öne çıkıyor. ABD'li yetkililer dün S-400 konusunda Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmesi hazırlıklarının askıya alınabileceğini belirtmişti.

ABD'nin uluslararası güvenlik ilişkilerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Vekili Katie Wheelbarger ise "S-400 bir bilgisayar. F-35 bir bilgisayar. Bilgisayarınızı düşmanınızın bilgisayarına bağlamazsınız ve en basit şekilde bunu yapmış olacağız" dedi.