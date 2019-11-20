20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dolar/TL, düşüşünü sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasındaki görüşme sonrası ABD ile ilişkilere yönelik iyimser hava, Çin'in faiz indirmesiyle artan risk iştahının desteğiyle düşen dolar kuru, Fed Başkanı Powell ile Trump arasındaki görüşme sonrası da devam etti.
Aralık ayında yapılacak Fed toplantısında faiz indirimi beklenmezken, Başkan Trump Asya ve Euro bölgesini örnek göstererek faizlerin düşürülmesi yönündeki talebini yineledi.
Bankacılar ise Fed'in varlık alımlarına başlaması, bilançosunu genişletmesi ve bir süre önce yaşanan likidite sıkışıklığına karşı gecelik repoyla piyasaya para enjeksiyonu yapmasının dolarda arz fazlalığına yol açabileceği ve doların değerini küresel bazda düşürebileceği görüşünde.
Trump ise baştan beri güçlü dolara karşı çıktığını tekrarladı ve başta imalatçılar olmak üzere büyümeye zarar verdiğini söyledi.
TL cephesinde ise bankacılar ABD - Çin ticaret görüşmelerine yönelik pozitif beklenti ve artan risk iştahı sonrası pozitif ayrışma yaşandığı görüşüyor. İştah canlı kaldığı sürece TL varlıklarda pozitif seyrin aralık ayında yapılacak TCMB PPK toplantısına dek sürmesi bekleniyor.
20 Kasım gününe dolar/TL 5.7076 ile başladı. Euro 6.30 üzerinde tutunmaya devam ederken gram altın fiyatı 270 lira bandındaki yatay seyrini sürdürüyor.
Öte yandan Donald Trump dün yaptığı açıklamada Powell ile görüşmemizde politika faizinin çok yüksek olmasını protesto ettiğini söyledi ve Çin ile anlaşma olmazsa tarifeleri daha fazla yükselteceğini belirtti.
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