Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde rezerv para olma özelliği nedeniyle dolar cinsi değerler yönelimi artırıyor. Bu durumda da dolar TL kurunda yukarı yönlü hareketleri tetikliyor.

Öte yandan savaşla birlikte uluslararası piyasalarda özellikle de petrol ve altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişler, beraberinde uluslararası piyasalarda değer kaybı yaşamasına neden oluyor.

Ancak, buğday, bakır ve doğalgaz gibi emtialar noktasında oldukça zengin olan Rusya’nın savaşa girmesi nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde emtialarda yaşanacak Rusya kaynaklı yükselişin enflasyonu artırması ve yerel para birimlerinin değer kaybına neden olması da endişe duyulan senaryolar arasında.

Enflasyonda yaşanan artış ve korku endeksindeki yükselişin de gelişmekte olan ülkelerde doların değerini artırması tahmin ediliyor. Bu nedenle dolarda yaşanan değer artışının dolar TL kurunda da agresif yükselişlere neden olması senaryosu da piyasalar tarafından olası karşılanıyor.