Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,1160'tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 9,5980'den, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kaybıyla 10,7780'den satılıyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 92,7 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1819 seviyesinden alıcı buluyor.

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, bugün ödemeler dengesinin eylülde 2 milyar 364 milyon dolarla piyasa beklentisinin altında açık verdiğini belirterek, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları takip edileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadelerini kullanmasının piyasalarda olumlu yankılandığını ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.