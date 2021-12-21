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Dolar neden düşüyor? 23 Aralık dolar/TL kuru canlı döviz

Dolar kuru neden düşüyor? 23 Aralık 2021 canlı dolar TL kuru ne kadar oldu?

Son dakika dolar kuru 23 Aralık Pereşmbe günü piyasaların en çok merak ettiği değerler arasında yer alıyor. Peki, dolar neden düştü? İşte güncel dolar TL kuru...

21.12.2021 - 08:13 | Güncelleme: DÖVİZ

  • Dolar neden düştü? 22 Aralık Çarşamba günü günün ilk ışıklarıyla birlikte başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Hafta başında 18 lirayı aşarak tarihi rekor kıran dolar TL kuru dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamayla birlikte düşüşe geçti. Peki, dolar neden düştü? İşte Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni plan ve güncel döviz kurları...

  • DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?

    Dolar TL kuru peş peşe gelen fazi indirimi kararları, enflasyonda gözlemlenen ve her ay artan yükseliş, ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına geçmesi ve yeni yılda faiz artıerımına gitme sinyalleriyle birlikte rekor üzerine rekor kırdı. Serbest piyasada dolar duru 20 Aralık Pazartesi günü 18 lirayı aşarak tarihi rekor kırdı.

  • Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ekonomiye ve TL'ye destek planın açıklanması sonrası ise dolar TL kuru adeta çakıldı. Planın özetinde ise TL mevduatlarında yaşanabilecek kur farkının kamu tarafından ödenecek olması. 

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu planı şu cümlelerle duyurdu:

    "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak"

     

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