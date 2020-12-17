İstanbul serbest piyasada dolar 7,7930 liradan, avro 9,5350 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,7910 liradan alınan dolar, 7,7930 liradan satılıyor. 9,5330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,5350 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8150 lira, avronun satış fiyatı ise 9,5320 lira olmuştu.

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