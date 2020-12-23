TCMB faiz kararına ilişkin düzenlenen anketlerde beklentiler 100 ile 200 bazpuanlık artış üzerinde yoğunlaşıyor. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs ise haftasonu yayımladığı raporunda TCMB'den 200 baz puan faiz artışı öngördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,391 ve 1,410 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.48 artışla 1,404.97 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.16, BIST Mali Endeks yüzde 1.81, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.37 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.6383 lira ve en yüksek 7.6763 lirayı gördükten sonra, 7.65 - 7.66 lira aralığında,

- euro en düşük 9.2956 lira ve en yüksek 9.3647 lirayı gördükten sonra, 9.33 - 9.34 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.2102 lira ve en yüksek 10.3059 lirayı gördükten sonra 10.27 - 10.28 lira aralığında hareket ediyor.

23 ARALIK DOLAR KURU