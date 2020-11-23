Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 7,7940'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,1 artışla 9,2550'den, sterlin/TL de yüzde 2,5 değer kazancıyla 10,3770'ten satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,3 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1876 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin pozitif gelişmelerin küresel piyasalarda iyimserliği artırdığını ifade eden analistler, vaka sayılarındaki artışın devam etmesi ve ülke bazlı alınan tedbirlerin iyimserliği törpülediğini kaydetti.

23 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

- Amerikan Doları 7,65 TL

- Euro 9,107 TL

- İngiliz Sterlini 10,2196 TL

- İsviçre Frangı 88,4448 TL

- Japon Yeni 0,0736 TL

- Suudi Arabistan Riyali 2,0451 TL

- Norveç Kronu 0,8533 TL

- Danimarka Kronu 1,2225 TL

- Avustralya Doları 5,6133 TL

- Kanada Doları 5,8651 TL

- İsveç Kronu 0,8909 TL