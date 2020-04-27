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Dolarda dün gece düşük hacimli piyasada sert bir dalgalanma yaşandı. Dolar/TL 7.02'ye yükseldikten sonra 6.96 seviyesine geriledi.

Dolar yeni güne de 6.97 liranın altında başladı.

Yeni haftada koronavirüsle ilgili gelişmeler takip ediliyor. Özellikle artık ekonomilerin ne zaman açılacağına dair işaretler piyasanın yönünü belirliyor.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri yavaş yavaş koronavirüs tedbirlerini rahatlatmaya başladı. Bu kararlarda yeni vaka sayısındaki düşüş etkili oluyor.

FED'İN ALIMLARI YAVAŞLADI

Bunun yanında bir diğer belirsizlik unsuru olan petrol fiyatları geçen hafta itibarıyla yeniden yükselişe geçti ve böylece petrol üreticisi ülkeler ve petrol şirketlerine yönelik endişeler şimdilik azalmış durumda.

Bu gelişmekte olan ülke para birimleri için iyi haber. Ancak buna karşılık Fed mart sonunda 75 milyar doları bulan günlük tahvil alımlarını geçen hafta 15 milyara kadar düşürdü. Fed'in 'genişlemeyi' yavaşlatması doları destekliyor.