Dolar kuru sorgulama ekranı! Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? 29 Mart dolar kuru

Gün içinde en yüksek 14,84 olan dolar kuru güne %-1,44 düşüş ile başladı. Hafta başından itibaren dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. İşte 29 Mart Salı günü güncel dolar kuru...

29 MART 2022 DOLAR KURU

29 Mart Salı saat 17.15 itibarıyla 1 dolar 14,60 liradan işlem görüyor.