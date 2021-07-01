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Dolar hafta genelinde önceki haftaya göre sakin bir şekilde 8.68-8.73 lira aralığında bir seyir izledi.

Dolar yeni güne de 8.70 liradan başladı.

Dünya genelinde piyasalar son günlerde daha dikkatli bir şekilde koronavirüs delta varyantını takip etmeye başladı. Bu varyant hızlı bir şekilde yayılırken, yeni kısıtlama ihtimallerini de beraberinde getiriyor. Eğer bu gerçekleşirse ülkelerin ekonomik toparlanmaları beklenenden geç gerçekleşebilir.