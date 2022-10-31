Dolar haftaya nasıl başladı?

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Piyasaların gözü bu hafta Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında olacak.

Dolar bu kritik haftaya 18.59, Euro ise 18.53 liradan başladı.

Geçen hafta ABD'den gelen beklenenden olumlu verilerin etkisiyle Fed'in şahin duruşunu koruyacağına yönelik beklenti güçlendi. ABD'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrekte yüzde 2.6 arttı. Beklenenden fazla toparlanma gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 2.4 büyümesi öngörülüyordu.

Halihazırda 2 Kasım'daki toplantıda 75 baz puanlık faiz artırımına gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Değişen beklentiler daha çok özellikle aralık ve ocak toplantılarını ilgilendiriyor.

Dolayısıyla çarşamba günü hem karar metninde yer alan ifadeler hem de Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları en az kararın kendisi kadar piyasaların yönünde belirleyici olacak.

Şu anda Fed'in aralık toplantısına ilişkin beklentiler, yüzde 51 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 41 ihtimalle ise 75 baz puanlık faiz artırımı şeklinde fiyatlanıyor.