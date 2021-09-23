Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz indirimi sonrası Dolar/TL zirvesini yeniledi. 100 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından Dolar/TL 8.8021 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Dün Fed'in faize dokunmamasının ardından Dolar/TL düşük hacimli piyasada 8.63'ten 8.65'e yükselmişti. Fed faize dokunmasa da tahvil alımlarında azaltım için kapıyı araladı. Dünkü karar metninde ''İstihdam ve enflasyon hedeflerine doğru ilerleme beklendiği gibi devam ederse, varlık alımlarının hızında bir yavaşlatmaya karar vermek yakında gerekli olabilir'' denildi.
Bu açıklamanın ardından dolar/TL düşük hacimli piyasada 8.63'ten 8.65'e yükseldi. Yani Fed'in kurda büyük etkisi olmadı.
Dolar yeni güne de 8.66 liradan başladı. Merkez'in kararı öncesi yatay bir seyir izledi.
Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirmesinin ardından 8.80 liraya kadar fırladı.
SÖYLEM DEĞİŞİKLİĞİNE RAĞMEN SÜRPRİZ OLDU
Son indirim Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun son dönemdeki söylem değişikliğine rağmen sürpriz oldu. Kavcıoğlu son açıklamasında manşet enflasyon yerine çekirdek enflasyon vurgusu yaptı.
Ağustos ayında enflasyon yüzde 19.25, çekirdek enflasyon ise yüzde 16.76 olarak açıklanmıştı.
Kavcıoğlu 8 Eylül'de, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuşan Kavcıoğlu "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır" açıklamasında bulunmuştu.
Gıda fiyatlarındaki artış ve arz kısıtlarının enflasyonda kısa vadeli oynaklıklara neden olduğunu belirten Kavcıoğlu bu nedenle manşet enflasyondan ziyade, arındırılmış ana eğilimi ölçmeye yarayan çekirdek enflasyon göstergelerine ağırlık vereceklerini belirtti.
Bu açıklamaya rağmen PPK beklenti anketine katılan kurum ve ekonomistlerin çoğu Merkez'in bugünkü toplantıda faizi sabit bırakmasını bekliyordu.
Bu sebeple gelen indirimle kurda sıçrama yaşandı.
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