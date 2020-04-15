Pazar gecesi dolar/TL'nin 6.81'i görmesiyle BDDK'dan 'swap! hamlesi gelmişti. Bu hamlenin etkisiyle haftaya 6.73 liradan başlayan dolar dün 6.80'nin üzerine çıktı.

Dolar çarşamba gününe 6.8241'den başladı.

Bu yükselişte koronavirüs endişeleriyle dünya genelinde dolara olan talebin artması etkili oldu. Yurtiçinde de Dünya Sağlık Örgütü'nün dikkat çektiği gibi şu anda Türkiye'nin İngiltere'yle beraber virüsün en hızlı yayıldığı 2 ülke olması endişeleri artırıyor.

Burada kulağa biraz vicdansızca gelse de piyasaların asıl derdi vaka veya ölüm sayısı değil şu anda neredeyse tamamen kapanmış ekonomilerin ne zaman açılacağı.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMA HIZI ETKİLİ

Bunun için dünya genelinde hükümetler koronavirüsün tamamen ortadan kalkmasını veya aşı bulunmasını beklemeyecek. Ekonomistler salgının belli seviyede kontrol altına alınmasıyla hayat normale dönmese de iş yerlerinin, özellikle de fabrikaların kapılarını açmalarını bekliyor.

Bu sebeple bir ülkede salgının yayılma hızının artması veya azalması o ülkenin para birimi üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Analistler dolar/TL 6.84'ün önemli bir direnç seviyesi olduğunu ve kırılması durumunda 6.92'nin gündeme gelebileceğini belirtti.