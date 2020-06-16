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Dün günü 6.8145'ten kapatan dolar/TL gece düşük hacimli piyasada 6.83'ün üzerini gördü. Dolar yeni güne ise 6.8255 liradan başladı.

Doların seyrinde koronavirüse hakkında yeniden yeşeren endişeler etkili oluyor. Türkiye ve Çin dahil son günlerde birçok ülkede görülen yeni vaka artışları 'ikinci dalga' tedirginliği yarattı.

Bu tedirginlik dünya genelinde yatırımcıların riskli olarak görülen gelişmekte olan ülke varlıklarından uzak durmasına yol açıyor.