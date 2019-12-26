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Bu hafta piyasaları etkileyen önemli bir gelişme yaşanmadı. Geçen hafta ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5.81'den 5.94'e çıkmıştı.

Bu hafta ise yurtdışındaki Noel tatilinin etkisiyle işlem hacimlerinde büyük düşüşler yaşandı. Piyasaları etkileyen önemli bir olay yaşanmadığı için de dolar 5.94-5.95 lira aralığında hareket etti.

Dolar yeni güne de 5.9386'dan başladı.