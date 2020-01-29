Dolarda son durum

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Önceki hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve dünya genelinde gelişmekte olan para birimlerinin değer kaybıyla dolar/TL 5.87'den 5.94'e yükseldi.

Bu haftanın ilk 2 gününde ise dolar/TL 5.94-5.95 aralığında seyretti. Yeni güne de 5.9420'den başladı.

Bugün Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle ilgili gelişmeler takip edilecek. Şu ana kadar virüs salgını nedeniyle 136 kişi yaşamını yitirdi.