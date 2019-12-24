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Birçok ülkede piyasaların Noel tatili sebebiyle ya tam gün ya da öğleden sonra tatil olduğu güne dolar/TL 5.9477'den başladı.

Geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası'nın önceki haftaki faiz indiriminin etkisi ve ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişelerle dolar/TL 5.81'den 5.94'ün üzerine tırmanmıştı.

ABD-Türkiye'ye yönelik endişeler sürse de bu riskin hem fiyatlanmış olması hem de yurtdışı piyasaların tatile giriyor olması sebebiyle dolar bu hafta şu ana kadar geçen haftaya kıyasla sakin bir seyir izliyor.

Bugün piyasaları etkilemesi beklenen önemli bir veri açıklanmayacak.