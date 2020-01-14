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Geçtiğimiz hafta ABD-İran geriliminin savaşa dönüşmeyeceğinin anlaşılmasıyla 5.97'den 5.87'ye gerileyen dolar/TL'de bu hafta sakin bir seyir izleniyor.

Dünü 5.8675'ten kapatan dolar/TL yeni güne de 5.8780'den başladı.

Bu hafta Merkez Bankası'nın perşemebe günü alacağı faiz kararı beklenirken bugün gözler TÜİK'in açıklayacağı kasım ayı sanayi üretim verilerinde olacak.

Yurtdışında ise ABD ile Çin arasında yarın imzalanması beklenene 1. faz ticaret anlaşması bekleniyor. Burada atılacak imzaların yanında yapılacak karşılıklı açıklamalar iki ülke arasında devam eden sorunların geleceğine dair önemli bir fikir verecek.