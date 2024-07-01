Dokuz Eylül Üniversitesi 158 öğretim üyesi alıyor! 158 öğretim üyesi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri
Dokuz Eylül Üniversitesi 158 öğretim üyesi alıyor. Farklı fakültelerde aranan öğretim üyelerinden profesör, doçent veya doktor gibi uzmanlıklar aranıyor. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 158 öğretim üyesi alımı detayları...
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Dokuz Eylül Üniversitesi farklı fakültelerde olmak üzere toplamda 158 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Bölüme göre; adaylardan profesör, doçent veya doktor uzmanlığı aranıyor. Başvurular üniversitenin web sitesinden alınacak. İşte, Dokuz Eylül Üniversitesi 158 öğretim üyesi kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 158 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI GÖREV DAĞILIMI
158 öğretim üyesinin alanacağı fakülteler şu şekilde;
Denizcilik, Diş Hekimliği, Edebiyat, Fen, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Güzel Sanatlar, Hemşirelik, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İşletme, Mimarlık, Mühendislik, Spor Bilimleri, Tıp, Turizm, Veteriner, Konservatuar Fakülteleri ile meslek yüksekokulları.
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 158 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları 29 Haziran'da başladı ve 16 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 158 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMINA NASIL BAŞVURULUR?
Üniversite Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular https://deabs.deu.edu.tr web adresi üzerinden elektronik olarak alınacaktır. Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversite web sayfasında bulunmaktadır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.