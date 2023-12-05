Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Doktor reçeteleri neden anlaşılmaz bir dilde yazılır ve okunmaz?

        Doktor reçeteleri neden her zaman anlaşılmaz bir şekilde okunmaz?

        Artık reçeteler elektronik yazılıyor olsa da bazı durumlarda elle yazılan reçeteler de kullanılabiliyor. Hemen hemen her doktorun yazdığı reçeteyi yalnızca eczacılar veya yine doktorlar okuyabiliyor. Peki doktor neden anlaşılmaz bir dilde reçete yazmayı tercih ediyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 09:31 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          EĞİTİM DÖNEMİNDE HIZLI NOT ALMA ALIŞKANLIĞI GELİŞİYOR

          Eğitim döneminde doktorlar öğrendikleri her şeyi not almak zorunda kalıyor. Bu nedenle eğitim döneminde hocalarının söylediklerini kaçırmamak için hızlı not alma alışkanlıkları gelişiyor. Bu da zamanla yazı stillerini değiştiriyor.

        • 2

          HASTALARLA DA İLGİLENMELERİ GEREKİYOR

          Ayrıca doktorlar günlerce reçete ve evrak yazdığı için günde hemen hemen 80-100 adetten fazla ilaç yazıyor. Tüm bu işleri hızlı halletmeleri ve aynı zamanda hastalarla da ilgilenmeleri gerekiyor.

        • 3

          Tüm bunlarla beraber reçetede yazan ilaç isimlerine yabancı olan hastaların bu terimleri okuyamaması da normaldir. Ancak hemşire ve eczacılar bu terimlere alışkın olduğu için kolayca okuyabilirler.

          Kaynak: Doc Unlock, Pain Recovery

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        Habertürk Anasayfa