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        Doktor çift, kanser hastalarına yönelik "karakılçık buğdayı" üretiyor

        Antalya'da doktor çift, kanser hastalarının beslenme ihtiyacından esinlenerek, 2 yıl önce 2 dekarlık alanda başladıkları "karakılçık" cinsi buğday üretimini 90 dekara çıkardı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 15:09
        Doktor çift, kanser hastaları için "karakılçık buğdayı" üretiyor
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        Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Uzer Küçüktülü ve eşi Radyasyon Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Eda Küçüktülü, kendi kanser hastalarına yardımcı olabilmek amacıyla Korkuteli ilçesindeki bir tarlada deneme amaçlı 2 dekarlık alana ata tohumdan karakılçık buğdayı ekti.

        Başarılı sonuç elde eden çift, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle geçen yıl ekim alanını 90 dekara çıkardı ve ata tohumlarını toprakla buluşturdu.

        Kendilerine destek veren AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla bu sezonki hasadı yapan Küçüktülü çifti, karakılçık buğdayından yapılan pilavı da işçilere ikram etti.

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        BU YIL 30 TON CİVARINDA ÜRÜN BEKLENİYOR

        Bu yıl 30 ton civarında ürün elde etmeyi planlayan çift, Antalya'daki bir fırınla anlaşarak, "karakılçık" cinsi buğdaydan yapılan ekmeğin piyasaya sürülmesini hedefliyor.

        Eda Küçüktülü, kanser hastalarının beslenmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

        Kanser hastalarının çölyak hastası olmamalarına rağmen glüten oranı düşük ya da glütensiz beslenme talebinde bulunduklarını anlatan Küçüktülü, "Hastalarımız glütensiz beslenebilmek için tahıllardan uzaklaşıyor. Verdiğimiz ilaçlar, kemik erimesine neden oluyor, hastalar da tahıldan uzaklaşınca kemik kırığı oranı artıyor. Biz de hastalarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye araştırma yaptık ve karakılçık buğdayı ile tanıştık. Glüten oranının düşük olduğunu tespit ettik" diye konuştu.

        Karakılçık buğdayının çok yaygın olmadığı için ilk etapta deneme amacıyla küçük bir alanda üretime başladıklarını ifade eden Küçüktülü, başarılı sonuçlar alınca üretim alanını genişlettiklerini söyledi.

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        Küçüktülü, karakılçık buğdayından ekmek yapıldığını ve çok lezzetli, kilo vermek isteyen, diyet yapanlar için de son derece yararlı bir besin kaynağı olduğunu bildirdi.

        ABD'de ve Avrupa ülkelerinde glütensiz besin için bazı ürünlerde gen testleri yapıldığını ifade eden Küçüktülü, Türkiye'nin ise doğallığı bozulmayan ata tohumundan sağlıklı bir besin üretimi yapılabildiğini kaydetti.

        Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Uzer Küçüktülü de dedelerinden kalan tarlayı bu şekilde değerli hale getirdiklerini söyledi.

        Glüten oranı düşük beslenmenin sağlık açısından daha yararlı olduğuna işaret eden Küçüktülü, karakılçık buğdayından yapılan ürünleri herkesin tercih edebileceğini belirtti.

        Bu ürünlerden herkesin faydalanabilmesi için Antalya'da bir fırınla anlaştıklarını ve elde edilen buğdaydan yapılacak ekmeğin piyasaya sunulacağını belirten Küçüktülü, bulgur olarak da sofralara taşınmasını istediklerini ve bu konuda da çalışma yaptıklarını bildirdi.

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        "KURAKLIĞA DAYANIKLI BİR ÜRÜN"

        Doktor çifti üretim için teşvik eden AK Parti Antalya Milletvekili Çokal da ülkenin topraklarının çok bereketli olduğunu belirtti.

        Antalya'nın da tarımda zengin ürün çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayan Çokal, beslenme açısından önemli karakılçık buğdayının kentte yaygınlaşması için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Kendisinin de göz doktoru olduğunu anımsatan Çokal, "İki hocamla bu projeye başladık ve öncelikle 2 dekar bir alanda buğdayı ektik. Tutar mı tutmaz mı diye düşünürken çok güzel verim aldık. Bu yıl 30 tona yakın bir karakılçık buğdayı hasat etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

        Kanser hastaları için glüteni düşük besin ürünlerinin önemli olduğunu vurgulayan Çokal, "Avrupa'da glüteni düşürmek için tohumun genetiğiyle oynanıyor, bizim ata tohumumuz var. Tarım Bakanlığı da bu tür çalışmalara çok büyük destek veriyor" dedi.

        Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert de karakılçık buğdayının kuraklığa dayanıklı bir ürün olduğunu söyledi.

        Bölgede yerli tohum üretiminin yaygınlaştırılması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Sert, "Atalarımızın bize binlerce yıl öncesinden miras bıraktığı çok kıymetli bir tohum. Bizlerin ve gelecek neslin bu besinden faydalanabilmesi için ekim alanlarını genişletmeye çalışıyoruz. Korkuteli ilçesinde ilk defa üretiliyor. Sonuç ise hepimizi mutlu etti" ifadesini kullandı.

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