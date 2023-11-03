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        Haberler Sağlık Doğuştan vajinası olmayan hastaya sıradışı operasyon

        Doğuştan vajinası olmayan hastaya sıradışı operasyon

        Kocaeli'de doğuştan vajinası olmayan 20 yaşındaki hastaya, Türkiye'de yeni uygulanan özel bir teknikle vajina yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:51 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:51
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        Doğuştan vajinası olmayan hastaya sıradışı operasyon
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        Balıkesir’de yaşayan K.C., 15 yaşında adet olamaması sebebiyle doktora başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucu doğuştan vajina ve rahminin olmadığını öğrenen K.C. büyük bir şok yaşadı. 20 yaşına geldiğinde hastaneye başvuran K.C’ye, ameliyat olabileceği iletildi.

        "AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRESİ DAHA HIZLI"

        Doğuştan vajinası olmayan genç kadınlarda dünyada uygulanan 3 farklı ana tekniğin mevcut olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hasan Terzi, "Bunlardan biri, kalın bağırsak kullanılarak yapılan, ikinci teknik ise deri yamaları (greftleri) kullanılarak yapılan operasyondur. Dünyada son 5 yıldır ise ön plana çıkan yeni bir operasyon mevcuttur. Bu yeni teknikte ise karın içi zar kullanılır ve kapalı yöntemle (laparoskopik) olarak uygulanır. Hastamıza vajina yapılması için uygulanan cerrahi yöntemler ve bizim uyguladığımız cerrahi teknik detaylı olarak anlatıldı. Hastamızı detaylı değerlendirme ve analizler sonrası karın içi zarın kullanılarak kapalı (laparoskopik) yöntem ile ameliyat etmeye karar verdik. Bu yeni teknikle ameliyat sonrası hasta memnuniyeti daha yüksek ve iyileşme süresi daha hızlıdır" dedi.

        "YAKLAŞIK 5 BİN DOĞUMDA 1 GÖRÜLÜYOR"

        Doğuştan vajina yokluğunun nadir görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Terzi, "Yaklaşık 5 bin doğumda 1 görülür. Çeşitli genetik hastalıklarla ve ek anomalilerle birlikte görülebilir. Bu hastalar genellikle 13-14 yaşlarında adet olamama şikayetiyle doktora başvururlar. Bu şikayetle doktora gittiklerinde tanı konur ve hastalar büyük şok yaşarlar. Geleceğe dair annelik, kadınlık endişesi ve özgüven algısında bozulmalar olabilir. Bu hastalığın tedavisinde çeşitli cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Eski cerrahi tekniklerin başarısızlık oranları yüksek ve hasta memnuniyet oranları düşüktür. Hastalığın nadir görülmesi ve cerrahi tekniğin komplike olması nedeniyle bu operasyonların uygulanmasında tecrübeli ekip çok önem arz etmektedir. Biz hastamızın ameliyatını Doç. Dr. Ünal Turkay ve Op. Dr. Gizem Başbay ile birlikte gerçekleştirdik" diye konuştu.

        Türkiye’de çok az sayıdaki merkezde yapılabilen bu ameliyatın modifiye edilmiş şeklinin hastalarına uygulandığının altını çizen Prof. Dr. Terzi, ameliyat sonrası 3 gün kontrol altında tutulan K.C.’nin dikkat etmesi gereken öneriler anlatılarak, hastaneden taburcu edildiğini kaydetti.

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